Reina del Turismo fue operada tras sufrir tremenda caída en acto público

“Yo estaba bien porque si me sentía mal hubiera dicho que no podía asistir. Estábamos de pie porque el alcalde estaba dirigiendo palabras al municipio, recuerdo que puse las manos atrás y sentí un frío por todo el cuerpo y la vista se me nubló”, contó Daniela al programa Lo Sé Todo.

Lea también: ¿Intención o accidente? A una Miss Tanga se le cayó el bikini

Informó que los médicos al descartar embarazo o covid-19, le diagnosticaron que el desmayo se había dado tras una descompensación por estrés, no dormir bien y desorden alimentario.

“Antes de haber estado en Girardot venía trabajando duro, visitando hoteles y varios destinos turísticos, además practicando deportes extremos y grabar a deshoras. No es que me alimente mal, pero como a deshoras”, admitió.

Le puede interesar: Candidata expulsada de Miss Universe Colombia explica por qué cambió su edad

Daniela Angarita fue sometida a una cirugía por las serias fracturas en la mano y está a la espera de que la revise el médico nuevamente porque es posible que deben intervenirla quirúrgicamente otra vez.