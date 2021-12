'Resaca', la nueva canción de Manuel Turizo con Nio García

El artista puertorriqueño Nio García y el colombiano Manuel Turizo lanzaron este miércoles su nuevo tema, "Resaca", producido por Xound y Goldi, canción disponible en todas las plataformas de música digital, según un comunicado.

La canción retrata las secuelas de una noche de fiesta con amigos y las consecuencias a la mañana siguiente de una fuerte resaca.

"Resaca sácame de la cabeza, por culpa de las cervezas ya no me acuerdo de nada. De Resaca sácame de la cabeza. Que anoche me besa y besa. Ella apareció en mi cama y no recuerdo", así es como Nio García inicia la canción y muestra las secuelas de una noche espontánea y olvidadiza, destaca el comunicado.

La nueva canción está acompañada por un video musical filmado en la ciudad estadounidense de Miami por Gus Films en el que se ve a Nio y Manuel disfrutando, rodeados de chicas y luego despertando junto a una joven sin recuerdos de la noche pasada.

Este sencillo llega después del trabajo de Nio con Don Omar en el proyecto "Se Menea" y del proyecto de Manuel con la canción y video "Baila Kumi" con Ir-Sais.