Residente arremete contra J Balvin por sus quejas a los Latin Grammy

Este martes 28 de septiembre, J Balvin arremetió en contra de los Latin Grammy, argumentando que los premios de la academia no le dieron la importancia suficiente a los artistas urbanos, a pesar de que el colombiano aparece con cinco nominaciones e incluyeron a artistas como Rauw Alejandro, Myke Towers, Naty Peluso, entre otros.

Incluso, a través de sus redes sociales, Balvin hizo un llamado a los demás artistas del género para volcarse en contra de los premios y no asistir a la ceremonia.

Las palabras del paisa llegaron a oídos de Residente, quien en las últimas horas apareció en su cuenta de Instagram para responder al llamado del colombiano.

René Pérez (nombre real del puertorriqueño), empezó refutando a su colega al hacer una breve, pero larga lista de los artistas urbanos nominados para esta edición de los Grammy Latino, mencionando a cantantes como C. Tangana, Karol G, Bad Bunny, entre otros tantos. Así, le hizo frente a la idea de Balvin sobre la falta de sus colegas nominados.

Residente continuó por responder a la idea del intérprete de 'Colores' a no asistir a los premios y mostró su disgusto ante la propuesta. "¿Tú le estas diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades? Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente", sostuvo el artista.

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales destacaron el momento en el que Residente usó una analogía con la que arremetió en contra de la música de José Álvaro Osorio (nombre de pila del colombiano).

"Tienes que entender José. Es como si un carrito de hot dogs se molestara y se encojonara porque no puede ganar una estrella michelin. No me malinterpretes José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas michelin. Si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante (...) Si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar veinte", expresó contundente el artista.