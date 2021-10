¿Qué le dice Residente a J Balvin en el nuevo video?

El cantante puertorriqueño vuelve a arremeter en contra de “El príncipe del reguetón” enviándole un segundo mensaje a través de un video en las redes sociales. Residente se dirigió directamente a J Balvin haciendo referencia al provecho que el reguetonero paisa le sacó al comentario de los “hot dogs” y lanzó una línea de ropa y nueva mercancía.

"Jose, vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo. Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. No te asustes porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti", empezó diciendo Residente en el video.

Seguido a esto, Residente se refirió al comentario que el papá de J Balvin, Álvaro Osorio Gofar , dejó en la publicación en la que su hijo anunciaba la nueva mercancía, "No acoses a un genio que al sentirse atacado, saca su arsenal de inteligencia. Decía Peter Drucker. Buena esa josecito", escribió Álvaro Osorio.

"Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta... Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad", dijo Residente, al respecto.

Lo que mas llamó la atención del mundo entero fue la confesión que hizo Residente en este video, revelando que J Balvin le había enviado muchos mensajes y lo había llamado varias veces para pedirle al puertorriqueño que eliminara de las redes sociales el primer video publicado.

"Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes "Respeto tu opinión". ¡Qué más falso escribirme una p***** por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno. Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú", dijo Residente.

Finalmente, el cantante puertorriqueño concluyó: "De que vale el negocio, si la gente que tiene palabra no te respete y si hay alguien que tiene palabras que te respete es porque solo conoce a uno de los veinte joses y créeme que intente ser tu pana pero eres tan embustero y mentiroso que es imposible”.