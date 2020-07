Residente y Cosculluela se pelearon en redes sociales

Aquí te dejo mi arreglo...no soy de la calle..pero la calle me hizo artista, cuando la radio no me sonaba por el contenido de mis letras, igual que a ustedes mismos que pa tus tiempos era “underground” la calle de PR nos hizo artistas a todos. Desde las motoritas, los carros, los caseríos y barrios de la isla me dieron la oportunidad de empezar en este negocio. Son los primeros q me hicieron sentir artista. Por eso la calle la respeto, sigo sus códigos y en la calle aprendí a ser un hombre real y lo más importante la ETICA. Un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por números. Mi jefe es Dios y yo trabajo para mi público y mi familia. El mensaje está en la camisa. Lee y si quieren le damos palante q a los 5 me los como vivo y los escupo muertos. Att. Santa 🎅🏻

