Revelan cuáles fueron las exigencias de Rigoberto Urán para hacer la novela

En cuanto a la participación del ciclista en el proceso de revisión de los guiones, Betancur sugirió que, debido a las limitaciones de tiempo, es probable que Urán no haya leído todos los escritos detalladamente. "Cuando hay un libro, se basa en el libro, se hace el trabajo de hablar con el protagonista, con la esposa, con las personas allegadas y en este proyecto no fue la excepción", explicó. "Los libretos los leyó Andrés López y acompañó el proceso... Rigo me imagino que leería el primer capítulo... no me imagino a Rigo leyendo libretos", concluyó el libretista.