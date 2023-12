Revelan cuántas cirugías se ha hecho Amparo Grisales: 'La diva' sorprendió con la confesión

Cuántas cirugías estéticas tiene Amparo Grisales

A pesar de los persistentes rumores en internet y redes sociales acerca de supuestas cirugías estéticas de Amparo Grisales la realidad es que solo ha pasado por un procedimiento quirúrgico. Contrario a las especulaciones, la intervención no estuvo relacionada con el área facial.

De interés: Amparo Grisales cantando en portugués

La actriz, originaria de Manizales, Caldas, reveló en una entrevista realizada en el programa Yo, José Gabriel del Canal RCN, que su única cirugía ha sido un aumento en el busto, algo que a muchos les llamó la atención.

"Solo una en el busto, hace mucho tiempo, cuando vi que con mi ejercicio, al quemar grasa, se me desapareció lo poco que tenía. Me puse un poquito, no hay que exagerar; porque a mí no me gusta quedar ni vulgar ni voluptuosa", expresó Amparo.