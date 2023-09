Revelan dolorosa carta que Angelina Jolie le escribió a Brad Pitt tras divorcio: ¿Qué dice?

Cuando Angelina Jolie mantuvo una relación con el también actor Brad Pitt, estos dos fueron la pareja preferida de miles alrededor del mundo y su romance se convirtió en uno de los más sonados y queridos del mundo de Hollywood. Sin embargo, este popular romance no se convirtió en un "fueron felices por siempre", pues terminaron su relación en el 2016, después de 12 años de estar juntos, posterior a la ruptura se han peleado por años la custodia de sus hijos.

Aunque ya su romance acabo hace años, ahora sale a la luz un detalle que los vuelve a situar en el momento en el que compartían sus vidas, pues se filtró un emotivo y afligido correo que Angelina Jolie le escribió a Brad Pitt; en este le explicaba por qué vendía su parte de un viñedo que habían comprado en Francia.

Puede ver: Zharick León cuenta lo que tuvo que vivir al grabar famosa novela

En la carta que fue revelada por el portal 'Radar Online', Jolie indica que ha llegado a una dolorosa decisión con el ‘Chateu Miraval, un viñedo que habían comprado juntos como negocio familiar y que tenía diferentes significados y recuerdos profundos tanto para ella a nivel personal como en torno a su relación.

Cabe recordar que hoy en día el dichoso viñedo sigue en pelea, pues la pareja lleva a cabo un proceso de separación de bienes y esta propiedad ha sido la manzana de la discordia.

"Por encima de todo, es el lugar al que trajimos a casa, a los mellizos y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre. Un lugar que alberga la promesa de lo que podría ser y donde pensé que envejecería. Incluso ahora me resulta imposible escribir esto sin llorar. Voy a atesorar mis recuerdos de lo que fue hace una década", escribió.

Lea también:Karol G interpretó canciones de Selena Quintanilla | VIDEO

Agregó en ese momento (2021) que, en los últimos cuatro años había visto cómo se desperdiciaba dinero en cosas que ella nunca aprobó y se tomaron decisiones que nunca se le consultaron; pero sobre todo le dolía una estrategia que se había implementado para la venta de alcohol.

"Sobre todo, me ha sacudido la estrategia que se ha lanzado para vender alcohol. Me parece irresponsable y no es algo que quisiera que vieran los niños. Me recordó tiempos dolorosos”, pues el alcohol es un tema del que ella quiere estar bastante distanciada, porque fue uno de los factores determinantes para que su familia se dañara.

"Todo esto me dice muy claramente que la visión que tú y los demás en el negocio tienen no es una que yo pueda compartir. No creo que pueda involucrarme, ni pública ni privadamente, en un negocio basado en el alcohol, cuando el comportamiento alcohólico dañó tan profundamente a nuestra familia", añadió.

Finalizó escribiendo: "Tu sueño para tu relación con el negocio y el alcohol es tuyo, y lo has dejado dolorosamente claro. Te deseo lo mejor con el negocio, y espero sinceramente que los niños piensen de otra manera sobre Miraval cuando sean mayores y te visiten allí. Pero Miraval murió para mí en septiembre de 2016".