Revelan el monto que ganan los actores que participan en 'Caso Cerrado'

No es un secreto que para el popular programa de televisión, 'Caso Cerrado' - enfocado en la resolución de conflictos y presentado por la abogada cubana-estadounidense Ana María Polo - se recurre a las dramatizaciones para desarrollar los casos.

En una entrevista concedida en 2017 para El Clarín, la propia Polo explicó: "Los temas son todos reales aunque hay casos que están dramatizados por personas que no son actores sino que vivieron experiencias parecidas o que las están pasando en el momento. Hay veces que no se puede obligar al contrario a presentarse entonces buscamos personas que puedan llenar esa situación... Para mí el valor está en la lección, en la moraleja, no en quién lo sufre".

Lea también: El cantante Residente prepara la salida al mercado de su propia cerveza

De este modo, ¿cuánto podrían ganar los actores y/o personas que dramatizan los casos? De acuerdo con medios internacionales como La República de Perú, en una llamada para el casting del programa se filtró la suma que varía dependiendo de las necesidades del papel a interpretar. La mayoría de veces se pagaría entre 160 y 200 dólares en efectivo.

"Si es que se incluye un desnudo, el pago es de 250 a 300", habría dicho uno de los miembros de la producción según lo reseñado por el citado medio.

Lea también: El emotivo reecuentro de Danna García con su hijo tras superar por tercera vez el coronavirus