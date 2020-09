Meses atrás se confirmó el lanzamiento de un nuevo proyecto televisivo llamado ‘Emily in Paris’, que buscaba ser la versión moderna de la exitosa historia de ‘Sex and the City’, protagonizada por Sarah Jessica Parker.

Esta producción, dirigida por Darren Star, creador de ‘Sex and the City’, ya dejó a la vista el primer tráiler de lo que será esta aventura ambientada en París y que contará de cerca la historia de Emily, una joven que llega a esta ciudad y comienza a experimentar toda clase de cambios en su vida personal.

Lea también: ¿Por cuánto tiempo más Keanu Reeves espera interpretar a John Wick?

Esta temporada mostrará las amistades, relaciones personales, escalas profesionales y laborales que vivirá la protagonista en el mundo de la moda. Sin embargo, algunos hechos harán que todo tome un rumbo inesperado y sus experiencias se salgan de lo normal.