Revelan final de épica entrevista a Diomedes Díaz, que terminó convertida en meme

Fueron muchas las entrevistas que dio este compositor y cantante, pero hubo una en especial que se quedó en la memoria de su fanaticada, incluso, en quienes no lo siguen, pues tuvo una respuesta que causó tanta gracia que se tomó un fragmento del video y se convirtió en meme.

Se trata de la entrevista realizada, hace 26 años, por el periodista Ernesto McCausland en el que tocaron el tema de la muerte. Ante este tema 'el cacique' aseguró que "Le saco el cuerpo a cada rato" y confesó que aunque temía que ese día llegara, lo pensaba a diario. Lo que más insistió es que no sabe qué pase después de la muerte.

"Si yo supiera que muerto serviría más, me moriría hoy mismo, pero no se Ernesto, no se", fue una de las respuestas y de la que salió la famosa frase "no sé Ernesto, no sé..", que ha sido usada hace un tiempo como modo de burla o para evadir respuestas en redes.

