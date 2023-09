Revelan identidad de la amante de Neymar: Es amiga de Clara Chía

A pesar de que Neymar había tenido supuestamente varios amoríos en Barcelona, su relación con Carola parece ser estable y apasionada. Ella ha viajado varias veces a París para ver a Neymar e incluso estuvo presente en su cumpleaños. No obstante, no estaban listos para revelar su relación, ya que el entorno cercano de ambos le habría suplicado a Jordi Martín que no hiciera pública esta relación.

Tras la revelación de la noticia, los seguidores tanto de Neymar como de Bruna han expresado su descontento con las acciones del futbolista, especialmente considerando que están esperando un bebé. Jordi asegura tener pruebas de amigos cercanos al futbolista que confirman las múltiples infidelidades que ha cometido.