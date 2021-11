Revelan misteriosa similitud entre el Juego del Calamar y el Chavo del 8

Dos de los programas más vistos, y a su vez exitosos de la televisión, y la plataforma digital Netflix, sin duda alguna han sido el Chavo del 8 y el Juego del Calamar. Ambas con grandes reconocimientos en el entretenimiento, una por darse lugar en la comedia, y la otra por su impactante trama.

La popular serie de Netflix ha sido tan rmarcada que inclusive llegó a ser una de las preferidas por los usuarios, donde su conspiración cuenta con un grupo de personas que presentan problemas económicos, y se incursionan en una serie de juegos con el objetivo de conseguir dinero; sin saber que las personas que pierden en los obstáculos, van siendo asesinados.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención, es que usuarios en redes sociales encontraron una extrañeza que relaciona a la popular serie mexicana grabada en los años 70’s con el actual trama del Juego del Calamar.

En una de las escenas más emblemáticas y recordadas por todos los espectadores de la popular serie de la plataforma digital, es el juego que se denomina “Luz Roja, Luz Verde”, que consiste en que una muñeca gigante, tiene un detector que muestra el movimiento de los jugadores que se mueven cuando no es permitido, lo que causa su completa eliminación.

No obstante, el color del vestido de la muñeca gigante de plástico, se asemeja con el que usó el actor Edgar Vivar cuando interpretó a ‘Ñoño’ en la serie de Roberto Gómez Bolaños, ya que el color naranja de su atuendo y su camiseta amarilla, refleja la igualdad del traje de los dos. Algo que no pasó desapercibido en la noche del pasado 31 de octubre y que fue motivo de memes por parte de los internautas, quienes manifestaron no percatarse de una obviedad que unía a estas dos series.