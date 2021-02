Revelan nueva imagen de Jared Leto como el 'Joker'

Zack Snyder sorprendió a sus fieles seguidores de las plataformas digitales luego de anunciar de forma oficial que se encontraba trabajando en un nuevo proyecto de ‘La Liga de la Justicia’. El director indicó que esta versión sería en la que estuvo trabajando tiempo atrás, y que verá la luz por primera vez a través de HBO Max.

En esta ocasión, la mente detrás del proyecto dejó sin palabras a los fans de los cómics tras publicar una nueva e inesperada imagen del ‘Joker’, villano interpretado por el famoso actor Jared Leto, que integrará la trama de esta versión.

Según quedó registrado en la cuenta oficial de Twitter de Snyder, esta fotografía, que se ve borrosa de fondo y enfocada en la parte de adelante, muestra al macabro personaje sosteniendo una carta de Joker o comodín entre sus dedos cubiertos de un guante.

Un detalle diferencial de este post, es que el villano, al que no se le distinguen los rasgos por el desenfoque y los tonos blanco y negro, lleva el pelo largo y oscuro, contrario a lo que se observó en la cinta ‘Escuadrón Suicida’.

“Un personaje increíble el que crearon. Estoy honrado que nuestros mundos se hayan colisionado”, escribió Zack en el pie de foto de la publicación, donde nombró a Jared Leto y David Ayer.

Zack Snyder dijo en una entrevista, según recoge el medio IGN, que el filme tendría algunos cambios en cuestión a la apariencia de sus personajes, pues en el caso del Joker su imagen sería más “agotada”. En el caso de Steppenwolf, villano principal, el rediseño fue evidente para esta versión.

The Hollywood Reporter informó que el estreno del proyecto será el próximo 18 de marzo a través de la plataforma HBO Max, y será una propuesta completamente nueva a lo que se mostró en la pantalla grande años atrás.



Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y