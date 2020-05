Jennifer López y Shakira impactaron con su show latino en el Super Bowl Liv 2020, celebrado en febrero pasado. Y, aunque ya pasaron tres meses desde el evento, la intérprete de 'El anillo' quiso recordar el momento publicando varios videos de sus ensayos con la cantante colombiana.

"¡No puedo creer que ya hayan pasado 3 meses desde el Super Bowl LIV Halftime Show! Han pasado muchas cosas desde entonces, pero quería compartir un vistazo entre bastidores de nuestro primer ensayo con los bailarines y Shakira".

Lea también: Antonio Banderas dice que paparazzis sin tapabocas lo siguieron mientras hacía deporte

Lea también: La fiesta de Yina Calderón en plena cuarentena

Durante su turno en el show de medio tiempo del Super Bowl Liv 202o, Shakira interpretó un popurrí compuesto por algunos de sus grandes éxitos, entre ellos: 'She wolf', 'Empire', 'Whenever, Wherever', 'Chantaje' y 'Hips Don't Lie'. Y, junto a Bad Bunny cantó 'I Like It' (tema originalmente interpretado por el boricua con Cardi B y J Balvin) y mezcló 'Chantaje' con 'Callaíta', también canción de Bad Bunny. Además, bailó champeta, mapalé y salsa.

Lea también: ¿Cuál es el origen del nombre 'R2-D2' en Star Wars?

Por su lado, Jennifer López, homenajeó la cultura latina, bailó salsa e incluso vistió la bandera de Puerto Rico, tierra natal de sus padres. Algunas de las canciones que interpretó fueron 'Jenny from the Block', 'Get right' y 'Waiting For Tonight'. En compañía de J Balvin entonó su tema 'Qué calor' y posteriormente mezclaron 'Mi gente' con ' Love don't cost a thing'.

Finalmente, ambas estrellas cantaron juntas una parte de 'Waka waka', 'Let's Get Loud'.