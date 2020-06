Hoy Daniella Álvarez, quien también fuera presentadora del Canal RCN, pasa por un difícil momento. A la modelo le va a ser amputado uno de sus pies, luego de atravesar varias dificultades de salud.

Ella, tras varios procedimientos quirúrgicos, sufrió una isquemia y de ahí el daño que tuvo en una de sus extremidades.

“Tuve una tercera operación donde la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia desde la parte de mi ombligo hasta los pies. Gracias a Dios mis piernas están bien, pero mis pies se vieron afectados, especialmente el izquierdo”, contó la comunicadora social.

“La isquemia no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo y eso me llevó a una cuarta cirugía, pero nunca logró llegar la sangre suficiente. Debido a esta situación, mañana tendré mi última operación, donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo. Podría tener un pie, pero no sería un pie funcional. Tomé la decisión de tener un pie funcional, una prótesis que me deje bailar, correr bicicleta, nadar, todas las cosas que me gustan”, agregó.