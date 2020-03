Ricardo Montaner, de luto por familiar que murió a causa de coronavirus

El mundo entero continúa llorando a miles de personas que han muertos en los últimos días por culpa de la actual crisis sanitaria que ya se llegó a gran parte del mundo. Aunque Italia es el país más afectado por el coronavirus, España ha registrado un fuerte incremento de casos que ya supera los límites en los sistemas de salud.

Recientemente, el famoso cantante Ricardo Montaner utilizó su cuenta oficial de Instagram para confirmar la muerte de un familiar a causa de este virus. A través del emotivo mensaje, el artista mostró lo afectado que estaba por la situación y la pérdida de un ser querido.

Según informó el cantante, se trataba de un primo que vivía en España y que cayó víctima de esta pandemia, por lo que enfatizó en las personas que son frágiles y deben cuidarse mucho más.

“Hoy se nos fue Carlitos Rodríguez, nuestro primo de España; este virus se lo llevó, los más frágiles son los que llevan la peor parte…hay que cuidarlos tanto”, relató Ricardo Montaner en el pie de foto del post que ya supera 305.000 likes y suma más de 14.000 comentarios.

“A Carlitos le encantaba la ópera, mi música no sé qué tanto, pero me guardo el consuelo de que ‘La gloria de Dios’ sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida… me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a Madrid el año pasado, especialmente para verlo y compartir con él”, agregó la celebridad.

Por último, el papá de Mau, Ricky y Evaluna, indicó que esta noticia fue como “una aplanadora” y que a pesar de que sabe que estará mejor arriba, no termina de entender algunos misterios de Dios.

En el video que compartió Ricardo, se logra observar a su primo, un adulto mayor, recibiendo la visita de Evaluna, que aprovechó este viaje para presentarle a Camilo Echeverry. A los integrantes de la familia Montaner se les ve bastante cariñosos y emocionados de ver al hombre.

Otro artista que sufrió una pérdida días atrás fue Enrique Iglesias, quien lamentó la partida de su expadrastro Carlos Falcó. El hombre falleció a los 83 años por culpa del coronavirus.