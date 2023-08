Ricardo Quevedo y la lamentable condición médica que padece

Ricardo Quevedo es un reconocido comediante colombiano, que mucho llaman '‘Cejas Pobladas’'. El hombre está casado con Liss Pereira, quien participó en MasterChef Celebrity. Además, el humorista recientemente dio de qué hablar, por el fuerte agarrón que tuvo con Gerard Piqué. El bogotano le dijo al futbolista "perro infiel, respete".

Luego de que el español le dijera por Twitter 'La banda de Quevedo. Está loco'. Por lo que el colombiano no se quedó callado y le respondió con toda. Aunque este tema no transcendió, sí dio mucho de qué hablar.

Ahora bien, Ricardo Quevedo volvió a ser tendencia, luego de que confesara las enfermedades que tiene y que le han ocasionado ansiedad y depresión.

Recientemente, estuvo en el show de 'Juanpis González' y allí confesó que tiene epilepsia, un trastorno cerebral que genera convulsiones. Por esto él sufrió varias lesiones en uno de sus hombros y hasta fue medicado.

Luego de esto, reveló más complicado que ha tenido que pasar en su vida. Todo fue cuando iba a uno de estos shows de Juanpis. Allí dijo que "estaba con una depresión muy fuerte, ansiedad, me habían descubierto lo de la epilepsia… Mil cosas me pasaron en ese momento, y ese día para mí no fue chévere, yo estaba como en modo automático. Fue un momento muy ‘heavy’ de mi vida”", explicó.

Hay que destacar que, Ricardo Quevedo participó en 'Los comediantes de la noche' del Canal RCN, programa que tuvo 5 temporadas. El hombre se lució con sus chistes y particulares historias.