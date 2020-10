Rick Moranis, recordado por 'Querida, encogí a los niños', fue víctima de un ataque

El actor canadiense Rick Moranis, conocido por 'Los Cazafantasmas' o 'Cariño, he encogido a los niños', ha sido identificado como la víctima de un ataque no provocado que ocurrió a plena luz del día este jueves en Nueva York, según informaron este viernes medios locales.

El actor, de 67 años, caminaba a las 7.30 de la mañana cerca de su apartamento, al oeste de Central Park, cuando un desconocido se acercó espontáneamente y le golpeó en la cabeza haciéndole caer al suelo, según se observa en un vídeo de vigilancia publicado por el New York Post, que cita fuentes policiales.

Moranis tuvo que acudir a un hospital para que le evaluaran debido al dolor que sufría en la cabeza, la espalda y la cadera, y después fue a una estación de policía para denunciar lo ocurrido.

WATCH: Actor Rick Moranis punched in the head in unprovoked attack in New York City; suspect being sought pic.twitter.com/NMpAEW3k47