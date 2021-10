Ricky Martin dice que no se hizo ningún retoques en el rostro

Ante los rumores y las críticas, el puertorriqueño apareció en sus redes sociales para dar tranquilidad a sus seguidores y contar el porqué lucía así el día de aquella entrevista.

"Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y no me hecho nada en la cara, te lo juro, no. Mira tengo líneas", explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram. "Si me pongo botox, me pongo fillers, se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder", agregó.

Sin embargo, el intérprete de 'Livin' la vida loca' también fue honesto y explicó a detalle qué fue lo que paso con su rostro el día de su aparición en público. "El día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y creo que ahí vino una reacción rara a mi piel porque, simplemente, me inflamé. Pero fuera de eso fue un día normal. Eso sí, no quise cancelar la entrevista con todo y la inflamación; lo hubiese hecho para que no tuviese hoy que estar haciendo este video", señaló.

Ricky Martin concluyó por volver a aclarar que se encuentra sano y con algunos gestos faciales, dejó en claro que sigue siendo el mismo que sus fanáticos conocen. "Está todo bien. Insisto, mi vida está normal, estoy muy saludable. Mira, no hay nada, no hay nada", expresó el artista.