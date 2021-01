Ricky Martin sorprendió a todos con su cambio de look

Ricky Martin lo hizo una vez más. El cantante puertorriqueño, que cumplirá 50 años el 24 de diciembre de 2021, encendió las redes con su atractivo aspecto, al publicar en su cuenta oficial de Instagram el cambio que hizo en su barba, al aparecer con un ‘look’ más envejecido al estilo Gianluca Vacchi.

La nueva apariencia del famoso cantante dividió las opiniones entre sus seguidores: su barba en un tono cenizo lo hace lucir mucho más mayor, diferente a como comúnmente luce.

“Cuando estás aburrido, decolora” fue la descripción que acompañó la fotografía en la que aparece en la playa y que ha causado todo tipo de reacciones.

La nueva imagen del cantante, que en otra ocasión había sorprendido por pintarse el pelo de rosa para imitar a uno de sus hijos, ahora llenó sus redes de comentarios con opiniones de todo tipo.

Muchas de sus fanáticas que siempre han admirado su aspecto físico aplaudieron cómo luce el cantante con el nuevo ‘look’. "Mega cool", "Me gusta mucho", "A ti todo te queda bien", "Hermoso de cualquier forma", "Otro nivel", fueron algunos de los comentarios de quienes afirman que le luce el cambio.

Por otra parte, algunos no quedaron muy convencidos. ¡Nooooo! Ricky, estás mejor con tu color natural", "Lo siento, no me gusta", "Parece un anciano", "¿Cómo puedes estar aburrido con cuatro niños?", escribieron algunos.

Ante el sorpresivo cambio, quien no lo dejó pasar fue su esposo Jwan Yosef que escribió en los comentarios “Babaaa”, añadiendo un Emoji con cara de enamorado, demostrando que el nuevo 'look' del artista le había gustado.