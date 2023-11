¿Quién es la prima de Julián Arango que también actúa en ‘Rigo’?

‘Rigo’ es una de las producciones colombianas que se ha posicionado en la televisión nacional, pues la historia de superación y resiliencia de Rigoberto Urán ha acaparado la atención del público.

La historia del ‘Toro de Urrao’ tiene origen en Antioquia, desde allí inició el camino del ciclista, que en la actualidad, es uno de los deportistas colombianos más importantes y además es un gran empresario.

Urán cuenta con diferentes empresas, algunas de ellas son: ‘Go Rigo Go’, una empresa de artículos deportivos; ‘El café de Rigo’, una marca de café y ‘Grosería by Rigo’, un restaurante.

Julián Arango interpreta a ‘Evaristo’ uno de los personajes más polémicos en ‘Rigo’ ya que es un prestamista que ha tenido diferentes encuentros con la familia Urán.

Su hermano, Alberto Arango, da vida al profesor de administración de la universidad de Michelle Durango.

La prima de Julián es, nada más y nada menos que, Sandra Reyes, la actriz que interpreta a la madre de ‘Rigo’, Aracely Urán.

Pues aunque el parentesco es desconocido para muchos, la bogotana afirmó en el diario ‘El País’, que el actor es su primo, pues cuando habló de su pasión por el arte, ella dijo que: "En el colegio me di cuenta de esa facilidad, pero fue un día que mi primo Julián Arango me dio un lienzo y unos óleos, que pinté mi primer cuadro y, desde ese día no he parado de pintar. Para mí es una terapia, pinto cosas que siento pero están más allá de mi entendimiento."

Hasta el momento se desconoce si realmente son familia o si solo fue una forma cariñosa de referirse a su colega.