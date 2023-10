Los actores que rechazaron el papel de ‘Rigo’

El vicepresidente de producción del Canal RCN, Juan Pablo Posada, reveló inéditos detalles del proceso de la novela, uno de ellos fue sobre el protagonista, pues aseguró que no fue nada fácil encontrar un actor que se le midiera a este gran reto.

“La verdad se buscó mucho. Varios actores que debían venir al casting me llamaban y me decían 'no, no, la verdad no lo puedo hacer, yo no soy ese personaje'. Entonces, dimos con Juan Pablo afortunadamente” puntualizó Posada.

Aunque no se revelaron los nombres de los artistas, se entendió que la búsqueda fue ardua. Después del comentario del vicepresidente, el actor Juan Pablo Urrego intervino y de manera jocosa dijo: “Mejores (actores) sí, más baratos no creo”.