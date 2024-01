¿Cuándo vuelve la novela 'Rigo' al Canal RCN?

La vida de Rigoberto Urán sirvió de inspiración para el proyecto de la novela 'Rigo'. En la actualidad, Urán es un hombre sumamente exitoso, no solo en el ámbito deportivo, sino también empresarial, pues el ciclista tiene varios negocios en el país, algunos de ellos son: 'Grosería by Rigo', 'Go Rigo Go', 'La finca de Rigo' y 'El café de Rigo'. Además, cuenta con su propia competencia deportiva denominada 'El Giro de Rigo', el cual se ha llevado a cabo en Colombia y Ecuador.

En sus redes sociales, el antioqueño es sumamente activo y con frecuencia comparte varios aspectos de su vida profesional y personal. Rigoberto presume varios momentos junto a su pareja Michelle Durango y su pequeña hija Carlota, también aparece junto a su hijo mayor Matías, sin embargo, con el comparte menos tiempo, ya que el menor vive con su madre, Tatiana, de quien se conoce muy poco.

Muchos internautas se han preguntado por el regreso de la novela 'Rigo' a las noches del Canal RCN, pues en redes sociales afirman extrañar las ocurrencias del antioqueño, puesto que la novela dejó de emitirse en el mes de diciembre del año 2023 y el capítulo 48 fue el último que salió al aire.

Recientemente, la incógnita fue resuelta y se conoce que el próximo lunes 29 de enero de 2024, la producción volverá al aire. Además, el Canal RCN viene con varios estrenos este año, uno de ellos será el reality 'La casa de los famosos Colombia', el cual se estrenará el próximo 11 de febrero.