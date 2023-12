Video de Rigoberto Urán cantando la canción de la novela 'Rigo'

Rigoberto Urán es un ejemplo de superación, pues el deportista atravesó diferentes obstáculos para cumplir sus sueños y lo logró, hoy en día es uno de los ciclistas más importantes de Colombia y también un exitoso empresario, algunos de sus negocios en territorio nacional son: 'La finca de Rigo', 'El café de Rigo', 'Go Rigo Go' y 'Grosería by Rigo'. Además, cuenta con su propia competencia de ciclismo, la cual se llama 'El Giro de Rigo'.

En las últimas horas, el antioqueño ha sido tendencia por cantar a todo pulmón, la canción de la novela 'Rigo'. Su interpretación del 'Hijo de Urrao' hizo que se llevara cientos de elogios en las redes sociales, por su talento y carisma.

El video fue compartido por la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN. Además, actores de la producción como: Julián Beltrán , Andrea Guzmán, Elizabeth Chava y Stephania Duque también aparecieron en el clip.