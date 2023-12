Rigoberto Urán confesó qué fue lo que sintió al ver la escena de la muerte de su padre en la novela

¿Qué sintió Rigoberto Urán al ver la muerte de su papá en la televisión?

En un video publicado por el deportista, habla junto a Jun Pablo Urrego, el actor que lo representa sobre lo sucedido con su padre.

“Para mí ha sido digamos de las (escenas) más fuertes que yo he visto, porque tal cual fue, o sea, pasó todo igualito. No sé por qué soñé una vez que había ganado una carrera y no estaba mi papá”.

Aseguró que llevaba a penas dos meses desde que había muerto su papá y “cuando él muere a mí me tocó seguir camellando, no tuve tiempo de hacer el duelo y fue todo muy rápido, tanto que me costó mucho en entender (que había muerto)”.

Lea también: Juan Pablo Urrego, protagonista de 'Rigo', también perdió a su papá

Uno de los momentos cruciales fue cuando en realidad ganó la carrera y al cruzar la meta entendió que su papá no estaba físicamente esperándolo al otro lado de la meta y nunca estaría allí.

“Pero cuando yo cruzo la línea de meta, veo a mi mamá y a mi hermana y me viene la imagen de mi papá. No estaba mi papá en la meta, que era el que me había llevado a ser ciclista. Cuando cruzo la meta, la felicidad de ganar la clásica fue muy linda, pero la tristeza de que no estaba mi papá para mí era muy duro”, contó.

“Ver eso después de 22 o 23 años para mí fue una cosa muy dura. Aseguró que la escena quedó muy linda y lloró como muchos lo hicieron al ver ese momento”, concluyó.

De paso agradeció por la producción de esa escena y quiso enviar un mensaje a todas las personas que perdieron a sus padres o a sus familiares por culpa de la violencia en el país.