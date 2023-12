Rigoberto Urán conmueve al cumplirle sueño a niño que lucha por su vida

Se trata de Jerónimo un niño que ha expresado su gran admiración por Rigoberto Urán; por eso la madre del pequeño contactó al equipo del deportista y ellos se encargaron de abrir un espacio en la agenda de Urán para que él pudiese cumplirle el sueño a Jerónimo de conocerlo.

Rigoberto llegó al hospital, se equipó con todos los elementos de bioseguridad y pudo conocer a su enternecedor admirador, a quien también le llevó algunos regalos y hasta prendieron velitas para agradecer por lo que se tiene. Fue ahí cuando el niño los impactó con el mensaje que quiso enviar, al agradecer por la vida.

“Siempre hay cosas que se le atraviesan a uno y que a uno no le gustan como a mí que yo no quería este proceso, pero igual me lo estoy pasando, aunque me duela, sigo adelante”,

Rigoberto Urán por su parte, enfatizó que Jerónimo y otros niños son los verdaderos campeones y lo animó a seguir adelante.

“Estoy feliz de compartir acá con Jero. Nos escribió en estos días la mamá y pudimos sacar el espacio de estar acá con él”.

Además, lo alentó a que diera un mensaje a todos los seguidores del ciclista, pues el pequeño también es amante del bicicross y en su momento practicó este deporte.

“Gracias por estar conmigo y aquí vamos adelante".