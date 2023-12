Rigoberto Urán reveló cómo hizo para pagar la hipoteca de su casa en Urrao

El ciclista Rigoberto Urán contó que, efectivamente, su casa estaba hipotecada y que a sus padres les contaba responder con los pagos, por lo que casi la pierden. Sin embargo, luego de la muerte de su papá, su madre recibió un dinero que le permitió salir de esa deuda.

“En 2004, nos dieron una plata de reparación de víctimas por el asesinato de mi papá, y con ese dinero pagamos la hipoteca de la casa”, detalló.

Asimismo, recordó cómo logró mejorar su hogar. “Luego, fueron a mi casa personas de Indeportes Antioquia y dijeron que esa no parecía la casa de un deportista. No estoy seguro cuánto fue, pero sé que se gastaron entre 25 y 30 millones de pesos para arreglarla”.

“Le pusieron pisos y techos nuevos, el baño que estaba afuera con los marranos lo ubicaron adentro de la casa”, contó.

También dijo que, para su fortuna, la gente de su pueblo no lo desamparó. “Una vez muere mi papá la gente me ayudaba siempre. En Urrao me compraban lotería para apoyarme. La alcaldía me daba un mercado de 40.000 pesos quincenalmente. Los del club de ciclismo me ayudaban a pagar la luz, el agua, el servicio de televisión y el teléfono. Siempre tuve esas ayudas, y creo que fue mi actitud y no por quejarme. A mí no me gusta dar lástima”.

Finalmente, aclaró que él y su familia nunca pasaron hambre, pero que sí tenían muchas necesidades.