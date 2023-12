El reconocido ciclista Rigoberto Urán, quien ha cautivado a la audiencia con la telenovela basada en su vida, 'Rigo', ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de su propia marca, 'Go Rigo Go'. El pasado 15 de diciembre marcó un hito especial con la apertura oficial de la tienda física de la marca, un evento que no solo fue destacado por la presentación de artículos deportivos de calidad, sino también por la emotiva reunión del elenco de la exitosa telenovela.