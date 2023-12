Rigoberto Urán y su foto como policía de Urrao

Rigoberto Urán desempolvó el baúl de los recuerdos y compartió con sus seguidores algunas fotos de su juventud, allí aparece vestido de Policía y aseguró que fue parte de la seguridad de Urrao.

Urán no solo destaca en el mundo del deporte, también en el mundo de los negocios, pues tiene varias empresas en Colombia, algunas de ellas son: 'Grosería by Rigo', 'Go Rigo Go', 'El café de Rigo' y 'La finca de Rigo'.

El antioqueño se muestra en sus redes sociales como un hombre muy familiar y con frecuencia comparte fotos y videos junto a su pareja Michelle Durango y su pequeña hija Carlota.

En su cuenta de Instagram también comparte aspectos de su vida profesional, pero esta vez la atención se centró en su infancia, ya que el antioqueño compartió una foto en la que era niño y estaba vestido de policía, y con el humor que lo caracteriza, aseguró haber contribuido a la seguridad de Urrao, Antioquia.

El ciclista escribió el siguiente mensaje: "Mis primeros años en la Policía de Urrao y hoy vamos para el ejército, pendientes". Con este mensaje, el deportista dio un posible adelanto de lo que se viene en la novela 'Rigo' para el capítulo de esta noche.