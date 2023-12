¿Qué piensa Rigoberto Urán de la novela 'Rigo'?

En la actualidad, Rigoberto Urán se muestra como un hombre muy familiar y exitoso, pues tiene una familia junto a su esposa Michelle Durango y el fruto de su amor es su pequeña hija Carlota.

En el mundo de los negocios, Urán se destaca por tener varias empresas en Colombia, algunas de ellas son: 'La finca de Rigo', 'El café de Rigo', 'Go Rigo Go' y 'Grosería by Rigo'. Además, el deportista cuenta con su propia competencia de ciclismo denominada 'El giro de Rigo', la cual se ha llevado a cabo en Colombia y Ecuador.

Recientemente, Urán utilizó sus redes sociales para hablar de la novela 'Rigo' y decir lo que piensa de esta, en el video se ve acompañado por algunos integrantes del equipo de trabajo de la producción, a quienes agradeció por sacar tiempo y más en estas fechas decembrinas. Ana María Estupiñán, Emmanuel Restrepo y Yesenia Valencia fueron algunos de los actores que asistieron a la cena.

Rigoberto dijo en su cuenta de Instagram que: "Esto lo hacemos como un homenaje a todos ustedes por lo que está sucediendo con mi historia, la historia de mi familia. La verdad yo nunca imaginaba que esto fuera a pasar, ha sido muy gratificante para mí porque con la historia mía no pensábamos que fuera a dar para tanta maricad... De inspirar a la juventud".

Posteriormente agregó que: "Estos días me he estado moviendo por algunas de mis tiendas y de las cosas que más me sorprenden es cómo estamos inspirando a los niños y eso es gracias a su trabajo porque son muy profesionales y al Canal RCN por darme la oportunidad de contar esta historia".

Tras este publicación, varios internautas halagaron la humildad del ciclista y destacaron que el homenaje que se le hace a Urán sea en vida.