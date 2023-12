La novela 'Rigo', del Canal RCN, ha sido protagonista una vez más, pues en su capítulo más reciente, Rigoberto Urán y Michelle Durango se dieron su primer beso y las redes sociales se encendieron por el gran romanticismo de la escena, muchos internautas reaccionaron en las redes sociales y dejaron claro que la producción es una de las favoritas de la televisión nacional.

La historia de Rigoberto Urán ha servido de inspiración para muchos televidentes, pues el 'Toro de Urrao' realizó diferentes sacrificios en su vida y superó diversos obstáculos para lograr ser un deportista profesional, con su bicicleta ha conquistado el mundo y ha recorrido gran parte de Europa. Además, su éxito no solo se dio en el ciclismo, pues en el mundo de los negocios es uno de los 'grandes peces' del mercado y en Colombia tiene diferentes empresas, alguna de ellas son: 'Go Rigo Go', una tienda deportiva; 'Grosería by Rigo', un restaurante y 'El café de Rigo', una marca de café.

