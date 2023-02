Este domingo 12 de febrero se realiza el evento más importante del fútbol americano, el Super Bowl. El resultado del partido entre los Eagles y Chiefs, definirá el campeón de campeones del National Football League.

Sin embargo, más allá del fútbol, este partido final también es un hito para las grandes figuras de la música, pues el show de medio tiempo se ha convertido en uno de los escenarios más deseados para los artistas.

Le puede interesar: Carolina Cruz celebró por todo lo alto el cumpleaños de su hijo con el que sería su nuevo novio

Considerada como una de las figuras del pop más importantes del siglo XXI, este Super Bowl podría marcar definitivamente el retorno de Rihanna, quien no saca un disco nuevo desde el lejano "ANTI" (2016) y que, en los últimos años, ha cosechado un gran éxito con su marca de moda y cosmética Fenty.

En unas tarimas flotantes parecio Rihanna vestida de rojo pasión junto a sus bailarines vestidos de blanco, abrió el show con su canción Bitch Better Have My Money.

No obstante, los comentarios no faltaron y algunos especulan si la cantante está embarazada de nuevo.