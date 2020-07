Rihanna desmentiría rumores de su pausa musical con nuevo álbum

Rihanna se convirtió en una de las artistas y estrellas musicales más famosas de la industria actual debido a la larga y potente trayectoria que proyectó ante millones de personas en el mundo. Sus temas se convirtieron en éxitos y su estilo marcó una fuerte tendencia entre otros colegas.

Recientemente, una noticia relacionada con la carrera profesional de la intérprete de ‘Diamonds’ sorprendió a los fanáticos, quienes no podían creer que se rumorara que tomaría un descanso y estaría alejada de la industria musical.

Lea también: Luisa Fernanda W presumió de su embarazo con un diminuto bikini

Según se dio a conocer, la cantante de Barbados estaba descansando y pausando su música por líos creativos que tenía. Sin embargo, durante una entrevista dio declaraciones que desmentirían estas especulaciones y se centrarían en nuevos proyectos en los que estaría trabajando.

De acuerdo con el diálogo que tuvo Rihanna con el medio Entertainment Tonight, en este momento se encuentra dedicando su tiempo a crear música y cuando sienta que está completa, saldrá a todas las plataformas digitales.

“Siempre estoy trabajando en música, y cuando esté lista para sacarla en la forma en que siento que se ajusta, saldrá”, indicó la celebridad en la entrevista.

“No voy a sacarla solo porque la gente está esperando”, agregó la cantante, aclarando que no deja que la presión de sus fans se apodere de ella y de su proceso creativo.

Le puede interesar: Lady Gaga y Ariana Grande, a la cabeza de las nominaciones de los MTV Video Music Awards

De igual forma, pese a que ‘RiRi’ ha manifestado que este tiempo le ha servido para ajustar y manejar sus ideas de una forma precisa, afirmó en el medio que sabe que “la espera valdrá la pena”.

Es importante recordar que el último disco que sacó la artista fue ‘Anti’, un trabajo en el que se conocieron canciones como ‘Love On The Brain’ y ‘Needed Me’. Mientras tanto, Rihanna estado activa con sus marcas de belleza y cuidado de la piel.



.@Rihanna tells @ETNow that fans will not be disappointed by #R9, explains she’s prioritizing the quality of the project above all:



“It will be worth it”pic.twitter.com/A2ANQzVqiv