A ritmo de merengue y desarreglada, Shakira le celebra el cumpleaños a su hermano

La artista colombiana vuelve a ser tendencia, esta vez, por cuenta de un video que publicó en sus redes sociales donde baila merengue con su hermano Tonino Mebarak, con su característico estilo descomplicado.

“¡Feliz cumpleaños a mi hermano Tonino! El más bacán de los bacanes”, escribió la barranquillera en la publicación del video en el que viste tenis blancos, un pantalón negro, un buso claro suelto y su acostumbrado caballo suelto.

“Estos 55 van a ser muy obvios”, le dijo la cantante a su hermano, con quien se enrumbó.

El video ya cuenta con más de 48.000 interacciones en Facebook y 9.000 en Twitter, en las que sus seguidores la halagan y felicitan por su característica forma de mover las caderas, esta vez a ritmo de merengue.

Feliz cumpleaños a mi hermano Tonino!! El más bacán de los bacanes! 😎❤️ pic.twitter.com/g2cVXRcBNP — Shakira (@shakira) October 15, 2020

Cabe recordar que Shakira hace pocos días estuvo de vacaciones en las islas Maldivas, con su esposo Gerar Piqué y sus hijos Milan y Sasha.

En cuanto a su carrera musical, la colombiana no ha dejado de trabajar, hace poco lanzó un Girl like me, junto a Black Eyed Peas, y participó en el concierto virtual Global Goal Unite, para combatir el impacto de la pandemia del coronavirus en las comunidades más necesitadas.