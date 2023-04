Robaron a Alex Manga, exvocalista de Los Diablitos: se quedó sin importante cuenta

Los Diablitos fue una de las agrupaciones de música vallenata más reconocidas en este género, de la mano de Omar Geles y Miguel Morales realizaron varias canciones que fueron un hit en toda Colombia.

Fue hasta el año de 1992 que esta dupla conquistó miles de corazones con sus románticas letras. A pesar de su ruptura, Geles continuó con el proyecto y se unió a Álex Manga, y durante más de diez años llevaron Los Diablitos a lo más alto del vallenato con canciones como: "Que no me Faltes Tu", "Tú Vas a Volar", "Cuando Casi te Olvidaba", entre otras.

Le puede interesar: Yeison Jiménez reveló cuándo fue su primera vez... era solo un niño

Hoy, Manga está cosechando éxitos como solista y cada vez su nombre se hace aún más reconocido. No obstante, recientemente se ha visto envuelto en complicadas situaciones más allá de los escenarios.

Durante el fin de semana, Alex Manga reveló que fue víctima de "ladrones cibernéticos" que lo obligaron a tomar un difícil decisión para cualquier artista.

Manga reveló en su Instagram que le robaron su cuenta de Youtube, y que a pesar de las denuncias no ha podido recuperarla.

"He sido víctima de los ladrones cibernéticos a personas que le gusta hacer daño. Me robaron mi canal de Youtube. Esta semana tenía pensado montar un dvd totalmente en vivo, nada de trucos. Por eso les pido me sigan en mi nuevo canal porque hemos luchado contra la justicia, hemos dicho a Fiscalía y yYutube no nos cree", dijo Manga al revelar que su nuevo canal es https://www.youtube.com/@alexmangaoficIal