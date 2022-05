“En cuestión de segundos el taxi disminuyó la velocidad, abrieron la ventana de atrás y de ella salió un hombre casi hasta la cintura. Me manoteo para robarme, (de espaldas) me asusté, grité, por reacción natural no dejé que me quitaran lo que jalaban y me caí al piso. El taxi arrancó “en picada” (como dicen en mi tierra) y se escapó”, añadió en su relato.



La presentadora de Masterchef confesó que quedaron en shock. “Lloré de la angustia al sentirme una vez más vulnerada frente a un acto violento en la calle como bien me sucedió en septiembre del año pasado en la 85 con 11 en Bogotá. Desde entonces camino por las calles con miedo y no es para menos”, explicó.