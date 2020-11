Un tuit que se viralizó hizo posible que Robert Pattinson sorprendiera con un regalo a un niño autista de diez años de edad fanático de Batman. ¿Qué pasó? Aquí le contaremos la historia.

El niño, de nombre James Campbell, le hizo un dibujo al actor e intentó por todos los medios hacérselo llegar. Para ello, los padres del menor lo acompañaron a visitar el set de 'The Batman' en Liverpool (Inglaterra) esperando el momento adecuado para entregarle el dibujo a Pattinson, lo cual resultó ser una tarea imposible.

Posteriormente, la mamá de James, Nicola Corkill, decidió escribirle por Twitter a Radio City solicitando ayuda para hacerle llegar el gráfico al actor. "¿Pueden ayudar a mi hijo autista de 10 años a darle esta foto a Batman? Ha estado en el set de Liverpool hoy y estará allí todas las noches hasta que se acabe. Es un gran admirador y esto haría todo su año. Por favor, ayúdenme a sacarle una sonrisa a mi chico", seguido de la etiqueta de The Batman.

@RadioCityNews can you help my 10yo autistic son get this picture to "batman" he has been at the set in #liverpool today and will be there every night until it is gone. He's a massive fan an this would make his entire year. Please help me out a smile on my boys face #TheBatman pic.twitter.com/ZlWbLbMkgR