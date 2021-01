The Batman: ¿El perfeccionismo de Matt Reeves agota a Robert Pattinson en el rodaje?

No cabe duda que 'The Batman', protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, ha levantado una gran expectativa para su estreno en 2022, sin embargo, parece ser que la presión del director porque todo salga más que perfecto le está pasando factura a su protagonista, por lo menos así lo asegura el diario británico The Sun.

"La filmación ha sido un proceso agotador, especialmente para Robert, ya que Matt es un perfeccionista (...) Insiste en hacer escenas una y otra vez y se empantana en los pequeños detalles. A veces es como si no supiera cuándo parar", expresaron fuentes cercanas a la producción.

