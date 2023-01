Roberto Cano se destapa y confesó que lo llamaron para 'Survivor, la isla de los famosos'

Roberto Cano es uno de los actores que durante décadas ha enamorado a los colombianos por sus actuaciones en diferentes producciones nacionales. Y es que ha tenido momentos polifacéticos en los que lleva de carrera artística, pues desde los siete años ya tenía un espacio en la televisión colombiana con ‘Pequeños Gigantes’, allí fue obtenido experiencia hasta llegar a ‘Clase Aparte’ en 1995 y estuvo en reconocidas producciones como ‘Pobre Pablo’ y ‘El Capo’.

Hace pocos días salió en una entrevista con Diva Rebeca, quien es reconocida por hacer entrevistas a distintas personalidades de la farándula criolla, y contó algunos pormenores de su vida y su carrera.

Fue en esta charla cuando confesó que los organizadores del reconocido reality, ‘Survivor, la isla de los famosos’ lo buscaron para que hiciera parte de esta nueva versión.

Sin embargo, fue tajante al decir que NO, pues siente que ya cumplió una etapa. “Por ahí me estuvieron haciendo ojitos para que estuviera otra vez”, mencionó el actor de 49 años, quien agregó, “ya hice esa vuelta, estuve allá y ya sé lo que es y antes me parecía más interesante”.

Mencionó también que este reality no es arreglado, pero que si hay libretistas que van arreglando la historia con lo que va pasando en el día a día.

“Hay un libretista que oye esta historia aquí y esta allá, después organiza y eso es lo que sale al aire, pero nada está arreglado, eso lo dejan allá a uno y suerte”, destacó.

