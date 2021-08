El actor ecuatoriano Roberto Manrique, uno de los hombres que más se roba miradas de las mujeres en Colombia en cada una de las producciones en las que ha participado, decidió confirmar su homosexualidad de forma pública.

“Quiero decirles una cosa muy importante, muy íntima, muy personal de la que nunca he hablado y ahora he sentido el impulso de hablar y es mi sexualidad… Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual porque realmente consideraba que es irrelevante, que hay otros aspectos de quién soy y es lo prioritario”, fueron las palabras del actor para comenzar su mensaje que publicó a través de redes sociales.

En un video sentado en un parque, Roberto Manrique, reconocido por su personaje en ‘Sin senos sí hay paraíso’, dijo que quiso hacerlo público porque en estas últimas semanas sintió que algo no estaba bien “y me di cuenta que no me terminó de amar ¡qué loco y qué absurdo”.

Vea también: Mateo Carvajal usa el mismo cepillo de dientes que su hijo y le llueven críticas

Comenzó contando que se crió en un mundo donde no era permitido que un hombre llorara, donde ser vulnerable no era digno “ni se diga el hecho de que me gustaran los hombres (…) Desde que tengo memoria, es que algo en mi estaba mal”.

El actor contó que son 20 años en los que ha compartido su homosexualidad con las personas cercanas a él, su familia y amigos quienes lo han respetado y por eso no sintió necesidad de hacerlo público.

“Desde hace 20 años que vivo así, no siento que fue una salida del closet, todo mi círculo sabe (…) Realmente no siento que esté saliendo del closet, pero me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que yo no repita que no tienes de que sentirte culpable”, expresó para señalar que decidió confirmarlo porque no quiere sentir más una “culpa” sin sentido.

De hecho, le contó a sus seguidores que cuando decidió contarle a su papá que era gay, su padre solo pensó en su felicidad y en lo que debía afrontar por su homosexualidad.

Lea también: Melody, cantante de 'El baile del gorila', contó si está cansada de que le pidan ese tema

“Mi papá me dijo que lo que le dolía de la noticia es que para él los homosexuales no son felices, y él estaba destruido por la noticia, pero lo que le importaba a él era mi felicidad”, agregó.

Roberto Manrique habló además de su pareja sentimental con quien lleva más de 7 años de relación y a quien calificó como un alma hermosa que lo tiene enamorado.

“Tengo una pareja hermosa, tengo un novio hermoso. Llevo siete años enamoradísimo, en una relación increíble. No se imaginan cómo hemos crecido, cómo nos hemos impulsado. Es un hombre increíble que trabaja en activismo. Ha sido mi apoyo a distancia. Les comparto esa alegría de que tengo una familia”, puntualizó.