Rodrigo Nehme, actor de RBD, revela que será papá

En 2004 nació un fenómeno mundial llamado 'Rebelde', una serie adolescente inspirada en la producción argentina 'Rebelde Way', que sin duda gozó de mucho más éxito que la original convirtiéndose en una de las producciones más vistas de la televisión mexicana y en uno de los grupos musicales, RBD, más exitosos en América Latina.

Le puede interesar: Fanáticos de RBD se emocionan tras relanzamiento de canción 'Siempre he estado aquí'

Durante la primera temporada de 'Rebelde' los seguidores de la serie mexicana fueron testigos del romance entre 'Nico Huber Ayute', interpretado por Rodrigo Nehme, y 'Lupita Fernández', protagonizada por Maite Perroni.

Sin embargo, para la segunda parte de la producción el personaje de 'Nico' salió de la historia, aunque tuvo un rápido regreso en la tercera entrega. Aún así ¿Cuál fue la razón de su salida?

En su momento, Rodrigo Nehme explicó que salió del programa por temas salariales: "Estaba buscando renegociar mi sueldo con uno de los productores. No me dio la cita y lo confronté en una visita de foro, lo hice pidiendo que me subiera el sueldo en frente de otros atores, cosa que creo que le molestó (...) Tal vez ahí pudo haber algo que influyó para que buscaran como introducir otro personaje como amor de Lupita y fue Santos".

Rodrigo Nehme, será papá

Tras su separación cada uno de los integrantes continuó con sus respectivas carreras musicales y actorales por separado.

En el caso de Nehme, en febrero de 2021 el actor se comprometió con la joven operadora de una marca de accesorios, Denise Thuss. Su ahora esposa no es conocida en el medio artístico, pero ambos disfrutan compartir instantáneas de sus aventuras en las redes sociales.

Ahora un año después del compromiso, el actor confirmó que será papá mediante una publicación de Instagram.