El pasado domingo se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación de La Casa de los Famosos, la cual dejó a Tania Valencia como la décima concursante que abandona el reality. Muchos televidentes quedaron sorprendidos con su salida, teniendo en cuenta que hace pocos días había entrado a la competencia.

No obstante, este lunes 15 de abril los colombianos se sorprendieron con el ingreso de un nuevo famoso al reality. Se trata de la reconocida actriz colombiana Laura de León, quien entró a La Casa de los Famosos en medio de la promoción de la nueva producción del Canal RCN ‘Rojo Carmesí’, en la cual ella figura como protagonista.

Lea también: Exnovia de Miguel Bueno, se mostró dolida por beso del cantante con Ornella: "acá no vuelva"

La actriz le llevó a las mujeres de la casa unos labiales rojos como obsequio y les dedicó unas emotivas palabras. “Me siento muy feliz de estar aquí hoy acompañándolos. Estoy aquí para decirles que son unos valientes por estar aquí adentro, no debe ser fácil estar encerrados, con tanta presión, sin ver a sus familias, de verdad me quito el sombrero porque esto no es para todo el mundo, dijo la actriz.

Por otro lado, Laura de León les dejó una reflexión a las mujeres de la casa, haciendo un llamado a la unión y al respeto. “Traje un mensaje muy especial, sobre todo a las mujeres. Chicas, aprovechemos que nos están viendo en Colombia, Panamá y toda Latinoamérica. Aprovechemos que esto es una ventana al mundo, aprovechemos que muchas familias que están formando a sus hijas, se den cuenta que entre mujeres podemos apoyarnos, que podemos demostrarnos que tenemos un poder, una magia y que entre nosotras no nos opacamos”, expresó mientras los participantes estaban congelados.

En otras noticias: Nueva pelea entre Karen, La Segura y Martha en La Casa de los Famosos

Finalmente, cabe recordar que el estreno de ‘Rojo Carmesí’ en el Canal RCN será el martes 16 de abril a las 8:00 p.m. Esta producción está cargada de un elenco de reconocidos actores como Laura de León, Natasha Klauss, Juan Guilera, Ana Wills, Kepa Amuchastegui, María del Rosario, Manuela Valdés, Aida Morales, Jeimy Paola Vargas, Juan Pablo Posada, Natalia Durán, Mila Durán, Marcelo Dos Santos, Alejandra Ávila, entre otros.