Asimismo, Ochoa indicó que fue su fe en Dios lo que le permitió salir del hoyo en el que se encontraba y así retomar su carrera. “Me refugié más en Dios, y recuerdo que alguien me dijo: ‘Levántate, porque el Señor aún no te ha dicho que hasta aquí es. Tienes que seguir peleando porque tu compromiso es grande y te falta mucho camino por recorrer. Acepta la voluntad de Dios o vas a vivir en el fracaso’”.

En el pasado abril se cumplieron seis años de la partida física de Martín Elías, ante esto el acordeonero señaló que ya aprendió a vivir con su ausencia y con los recuerdos. “Sé que él está en la presencia de Dios”, expresó.

En medio de la entrevista, Rolando Ochoa sorprendió al contar una anécdota, algo paranormal, con Martín Elías.

Le puede interesar: Dayana Jaimes rompe el silencio sobre cómo se la lleva con la familia de Martín Elías

“Cuando él murió yo le preguntaba a Dios: ‘Señor, dime algo, porque a él no le gustaba la soledad y no sé dónde está. Dame un alivio’. Yo me sentía con angustia”, relató.

En medio de su dolor, las interrogantes del músico recibieron respuestas de la manera que él menos esperaba. A los pocos días de la muerte del cantante, Ochoa revisó su celular y vio un mensaje que le dejó una mujer en sus redes sociales. “Me decía: ‘Tuve un sueño y no sé por qué siento que este sueño te lo tengo que contar. No quiero decirle ni a su mamá, hermanos o esposa, te lo quiero contar a ti”, rememoró el hombre.

Y continuó: “Vi a Martín Elías en un campo rodeado de muchos niños. Él estaba de espalda y le decía a una persona, que no alcancé a ver, ‘gracias por traerme hasta aquí’. Pero, él donde estaba, estaba feliz. Simplemente te tenía que decir esto”.

Al recibir dicho mensaje, Ochoa sintió que no debía preocuparse más y continuar su camino. “Cuando leí eso me dije: ‘Dios de alguna manera habla’. De alguna u otra manera me dijo que Martín está tranquilo. Eso me llenó de mucha paz y por eso volví, por qué pensé retirarme de la música”.