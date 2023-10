Rolando Ochoa recordó cuando volvió con Martín Elías, ¿quién llamó a quién?

Martín Elías le insistió y le indicó que solo le diera una respuesta, si sí o si no. “Le gustaría venirse o no, y yo le dije bueno sí; y pum me colgó”.

Después de esa fugaz conversación, su teléfono no paraba de sonar, “me llamaba el uno, me llamaba el otro”.

Enseguida entró a mirar a Twitter, “porque antes era el Twitter” y cuando abrió la aplicación y Martín Elías había escrito que se separaba de Juancho de la Espriella.

El acordeonero asegura que cuando las personas se enteraron de esa noticia intuyeron de una vez que el cantante iba a volver a juntarse con él.

“Y en realidad, en mi corazón, yo quería volver con Martín porque en realidad era mi agrupación más amada, a la que más le tenía cariño porque fue un proceso tan bonito”.