Romance en Survivor, la isla de los famosos: Tania Valencia responde qué pasó con el Mago

En el más reciente consejo tribal de Survivor, la isla de los famosos, realizado la semana pasada, la eliminada fue la actriz, modelo y exreina de belleza, Tania Valencia.

La actriz salió gracias a la astucia de Camilo Pardo, 'El Mago', quien utilizó sus ventajas para que Valencia terminara por fuera de la competencia.

Después de su salida, en redes sociales se ha especulado mucho sobre un posible romance entre el Mago y Tania, pero todo parece indicar que si había algo de gusto, se acabó debido a la estrategia que el comediante usó para eliminarla.

Recientemente, Valencia publicó una fotografía en la que aparece vestida de novia y muchos internautas le comenzaron a preguntar si tiene planes de casarse o tiene un romance con alguien. Allí surgió el nombre de Camilo Pardo.

Ante tantas preguntas, la modelo contestó y fue clara sobre su relación con El Mago: "He recibido como 200 mensajes de las personas que me preguntan si me voy a casar y adivinen cuál es el novio que me están poniendo, no, no me voy a casar con el Mago, tranquilos, tranquilas".

No obstante, le siguieron preguntando su tuvieron algún tipo de romance durante Survivor, y nuevamente fue enfática: "¿Que si tuvimos algo en la isla el Mago y yo? No, ¿Que si tuvimos algo después de la isla? No, ¿Que si nos hemos visto después de Survivor? Sí, normal, tranquilos, cuando me case yo les aviso".

Además, Valencia aseguró que ‘El Mago’ tiene sentimientos por una persona dentro de la competencia: "Después de un tiempo veo que El Mago tiene complejo de Edipo. El complejo de Edipo es cuando estás enamorado de tu madre, de relaciones con mujeres mucho mayores a él. Catu es muchísimo mayor que él y comienzo a ver que a El Mago le gusta Catu y sabe que está casada".

El capítulo más reciente de Survivor

En el capítulo del 24 de abril en Survivor, la isla de los famosos. Catú y Camilo ‘El Mago’ lucharon por la prueba con beneficio. El que ganara podía tener cinco minutos para llamar a su familia. Por lo cual, se la sudaron para poder tener esa conversación.



A pesar de que Catalina, la mujer que queda en la tribu Gaia, lo dio todo en la prueba, fue el hombre quien se llevó este beneficio. Una vez más, sigue demostrando de qué está hecho. Al ser el ganador, él podía escoger qué otro participante podía llamar a su familiar y eligió a Catú.



Tatán Mejía, el presentador del reality, dijo que también otra persona podía establecer contacto con alguien en Colombia. Y él escogió a Federico, pero la decisión no la tomó muy bien Aco Pérez, ¿celos?

Los tres participantes vivieron un momento muy íntimo y sentimental. Cada uno se puso al frente de la pantalla y llamaron a sus familiares. No podían de la felicidad al verlos. Catú, quien fue la primera en hablar lloró de la emoción.

Los padres de Camilo estaban sorprendidos por el gran cambio que había tenido, ya que se veía diferente y con mucha barba. Además, como ha bajado bastante de peso, parece otra persona.



Por su parte, Fede no pudo contener su llanto al ver a su esposa. Esta llamada les cambió la vida y les ayudará a ser más fuertes en la competencia.

