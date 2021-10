En 2002, el cantante Romeo Santos y la agrupación Aventura lanzaron su icónico tema ‘Obsesión’, sin imaginar que se convertiría en todo un hit musical que además trascendería por décadas. Hoy 19 años después, aún sigue sonando en la radio y continúa acumulando reproducciones además de ser un infaltable en las discotecas.

Precisamente, a través de redes sociales, el cantante Anthony (Romeo) Santos, exvocalista de la agrupación musical de bachata, se pronunció sobre el origen de esta canción y admitió que no era de su mayor agrado cuando la lanzó hace casi dos décadas.

Contó que ‘Obsesión’ es una composición suya, algo que no conocían la mayoría de sus seguidores, y reveló que no imaginó que esta canción sería la que marcara su carrera de por vida y lo llevara a tocar la cima.

“Les confieso que cuando compuse este tema, era la que menos me gustaba de la producción. Irónicamente, "Obsesión" marcó un antes y un después en la carrera de mis compañeros y de este servidor”, afirmó el cantante de origen neoyorquino, pese a que muchos creerían que es dominicano.

‘Obsesión’ hace parte del álbum We Broke the Rules, de Aventura, en el cual también salieron a la luz canciones como ‘Amor de madre’, ‘Todavía me amas’ y ‘Enséñame a Olvidar’, composiciones que fueron éxito, pero no alcanzaron a llegar hasta donde lo hizo ‘Obsesión’, la cual encabezó las listas de éxitos en varios países de Latinoamérica, Europa y hasta de Asia.

De hecho en su publicación, Romeo Santos dijo que no podía ser otra voz femenina la que hiciera parte de este éxito musical, agradeciéndole a Judy Santos, quien es la artista que le da vida al verso: “No es amor, lo que tu sientes se llama obsesión. Una ilusión en tu pensamiento, que te hace hacer cosas así funciona el corazón”.

“Dios creó una sola voz para complementar esta pieza porque le hacía falta un detalle - la inconfundible Judy Santos”, agregó Santos en su post de Instagram, el cual acompañó con un aparte del video oficial de ese tema.