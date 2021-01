Romeo Santos volvió a ser papá, su esposa dio a luz a su tercer hijo

Romeo Santos es uno de los pocos artistas en el mundo que ha logrado mantener en reserva su vida privada, pues pese a ser un cantante con alto reconocimiento internacional ha logrado escaparse de los paparazzis que no han podido captar momentos íntimos con su familia.

Es muy poco lo que se conoce del cantante neoyorquino Anthony Santos, más conocido como Romeo Santos, y lo que ha salido a la luz es porque él mismo lo decide compartir. Así fue cómo dio a conocer el nacimiento de su tercer hijo, para despedir el 2020 e iniciar el 2021.

La noticia tomó por sorpresa a sus fans, quienes ni siquiera sabían que el ‘Rey de la Bachata’, a sus 39 años, y su esposa estaban esperando otro bebé.

“Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian #3 #BabySolano”, escribió Romeo junto a dos fotos en la que aparece abrazando a su esposa en embarazo y en otra, muestra el pequeño pie de su bebé, a quien llamó Solano.

El anuncio lo hizo en medio de una reflexión por el duro año que vivió el mundo a causa del coronavirus y los muertos que dejó la pandemia. La muerte rodeó al intérprete de ‘Propuesta indecente’, quien señaló que murió su estilista Laurean Ossorio, el gran músico José Antonio Jáquez, conocido como ‘Billy’ y su amigo, el ingeniero Gerry.

Romeo Santos ha logrado mantener a sus hijos fuera del lente de los fotógrafos y de hecho en su cuenta de Instagram, solo compartió en junio de 2019 una imagen tomando la mano de su bebé Valentino, quien nació en marzo de ese año.

Y a su primer hijo Alex Damián, de 22 años, lo presentó hasta sus 18 años en una portada de revista, asegurando que quería que fuera su propio hijo quien decidiera si quería o no salir en los medios.

Cabe recordar que en 2019, el máximo representante de la bachata decidió eliminar todas sus publicaciones en Instagram y dejar su cuenta vacía, para un nuevo inicio al compartir el regreso a los escenarios con Aventura y su tema Inmortal, la agrupación de la que fue vocalista. Incluso, el artista no sigue a nadie en su red social.