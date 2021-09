Rompe el silencio: Mane habla sobre las razones de su ruptura con Jawy

Manelyk González y Jawy Méndez se convirtieron en la pareja más famosa de ‘Acapulco Shore’ desde la temporada 2, cuando oficializaron que entre ellos ocurría algo más allá de una amistad. Pese a que se distanciaron en ocasiones y tomaron caminos distintos, los mexicanos conquistaron al público y llamaron la atención con el amor que tenían fuera y dentro del reality.

Aunque los dos llevaron una relación estable, al punto de que se fueron a vivir juntos y se comprometieron, las situaciones de la vida sorprendieron a más de uno luego de que se confirmara que la ruptura de su amor era una realidad. Las estrellas de MTV hablaron del tema con sus fans, sin dar detalles de qué había sucedido.

Sin embargo, tras el ingreso de Mane a ‘La Casa de los Famosos’, la relación que tuvo con el cantante ha salido a flote en varios momentos de la convivencia, revelando información que se desconocía al respecto. Durante un diálogo con Celia Lora salieron a la luz los motivos reales por los que la empresaria decidió terminar su noviazgo y retomar la soltería de forma definitiva.

En las declaraciones que dio la mexicana, se logró escuchar que el compromiso con Jawy ocurrió en enero, pero nunca se concretó fecha o un momento exacto para llegar al altar como ella tanto lo soñaba. Con el paso del tiempo, las situaciones en su amor cambiaron, por lo que aseguró que su pareja quería tenerla como una “sirvienta”.

“Sus reclamos eran ‘pues es que a mí me gusta tener la cama tendida cuando llego a mi casa’, ah pues entonces tiéndela. A veces me decía ‘¿Sabes que hay en la alacena?’ y yo le decía ‘No, porque trabajo todo el día, porque pago para que vengan a hacer y no me interesa saber qué hay en la alacena’. Esos eran sus reclamos”, puntualizó la influencer en el reality.