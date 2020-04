Rosalía se ha convertido en una de las estrellas juveniles más famosas de la industria musical por su evidente talento y por el estilo que supo plasmar en su carrera profesional. Con una particular voz y con temas que se han convertido en éxitos, la cantante ha conquistado a millones de personas en el mundo.

Durante la cuarentena y aislamiento preventivo decretado por los gobiernos, la artista se ha encargado de interactuar con sus seguidores a través de diferentes contenidos como videos de Tik Tok, fotografías de sus días en casa y algunas interpretaciones de canciones que le gustan.

Recientemente, ‘La Rosalía’ llamó la atención de sus fanáticos de redes sociales luego de publicar una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, donde aparecía escuchando y cantando algunas líneas de la famosa canción ‘Perdóname’, de Eddy Lover y La Factoría.

Lea también: ¿Te gusta? Así suena 'El Hombre que yo amo' en la voz de Karol G

“Baby tenme compasión…si es que alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname”, se escucha en el primer video, mientras mira a la cámara y etiqueta al vocalista de este tema.

“Voy a darte una segunda oportunidad. Quiero confesarte, que yo nunca dejé de amarte, de mi parte de seguro no te voy a fallar. No te pagaré con la misma moneda, yo sí sé amar. Vamos a darnos con mucho amor, quiero vivir en la felicidad, pero sin temor que tú nunca me vayas a dejar”, se escucha que la española canta, mientras tiene la canción de fondo.

En el video se puede observar a la joven luciendo una sudadera gris, con la gorra puesta y luciendo su nuevo look, el cual tiene flequillo y un tono café.